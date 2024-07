Ökologie: Umweltbildung mit einem starken Partner im Rücken

92 Gruppen gefördert

Der Zuschuss beträgt jeweils 80 Euro pro Gruppe und Schuljahr, bis maximal 8500 Euro insgesamt. Silke Geißler-Klumpp, welche die Leitung des Fachbereichs Umweltbildung in der Weiler Einrichtung im vergangenen Jahr von Thomas Schwarze übernommen hat, berichtete vor der Vertragsunterzeichnung über die geförderten Aktivitäten im abgelaufenen Schuljahr. Die Bandbreite der in den Kursen behandelten Themen ist groß. Sie reicht von „Blütenbrot und Wiesenpflaster“ über „Schnecken auf der Spur“ bis hin zu „Gewässergüte selbst bestimmen“. Exkursionen führen Kinder und Jugendliche mit dem Kescher in den Bach oder auch in den Wald.

92 Gruppen aus dem Geschäftsbereich der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden seien 2023/24 in den Genuss einer Förderung gekommen, darunter Schüler aller Schularten und Kindergartenkinder. Auffallend sei gewesen, dass in diesem Jahr sogar mehr Kinder aus Lörrach die Angebote genutzt hätten als aus Weil am Rhein, sagte Geißler-Klumpp. Für das Truz liege ein enormer Vorteil darin, über den Partnerschaftsvertrag die Förderung der einzelnen Gruppen gebündelt verwalten zu können, statt jeweils einzelne Anträge zu stellen.