Die Stadt hat sich vorgenommen, jedes Jahr bei vier Bushaltestellen Barrierefreiheit herzustellen. Schritt für Schritt geht es mit diesem Vorhaben voran. 2025 seien die Haltestellen Hinterdorfstraße West und Ost, die Bühlstraße West sowie die Karsthölzlestraße West an der Reihe, teilte Caleb Inskeep von der Tiefbauabteilung mit. Der Bauausschuss gab dafür Mittel in Höhe von maximal 300 000 Euro frei. Fördermittel sind in Höhe von 214 200 Euro zugesagt. An der Hinterdorfstraße sollen die bisherigen Busbuchten durch Fahrbahnhaltestellen ersetzt werden. Dies schaffe mehr Platz für Fußgänger und möglicherweise auch für ein Wartehäuschen, so Inskeep.