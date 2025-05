ÖPNV: Busverkehr soll besser werden

Wichtige Fakten dazu trug Claudia Scheurer (FDP/Freie Wähler) vor, sie hatte bereits im Vorfeld der Sitzung ein Positionspapier an Bürgermeisterin Carolin Holzmüller gesandt. Am Abend erläuterte sie nochmals, dass es wichtig sei, die Ortsteile mehrfach am Tag an den Hauptort anzubinden, im Moment sei das nur bis etwa 9 Uhr in Kombination mit dem Schülerverkehr vorgesehen. Da aber auch ältere Bürger im Tagesverlauf dort diverse Angelegenheiten zu erledigen hätten, seien auch spätere Fahrten vorzusehen.

Verkehr auf Anforderung

Die Bürgermeisterin verwies dazu auf die im Wiesental bereits praktizierte Lösung des Verkehrs auf Anforderung. Ständiger Linienverkehr nach festem Fahrplan, aber unabhängig vom Bedarf sei künftig nicht mehr bezahlbar, da müsse der Kreis neue Varianten suchen. Nach diesem Beispiel sollten auch im Markgräflerland Überlegungen angestellt werden, um zuverlässige Beförderung im Tagesverkauf zu gewährleisten, vor allem für jene Bürger, die kein eigenes Fahrzeug besitzen oder nutzen können.