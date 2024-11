Zum Flughafen

Darüber hinaus geht zum Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres das Projekt „Freund“ an den Start. Diese erste grenzüberschreitende Busverbindung zum EuroAirport fährt ab Lörrach über Binzen, Haltingen, Palmrain, Huningue und Saint Louis. Hierfür werden im kommenden Haushaltsjahr rund 2,1 Millionen Euro bereitgestellt. Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 582 200 Euro, so dass für den Landkreis ein Zuschussbedarf von etwa 1,5 Millionen Euro verbleibt. Die Europäische Union wird das Projekt in seiner Pilotphase mit 2,5 Millionen Euro unterstützen, heißt es in der vom Kreistag abgesegneten Beschlussvorlage. Die ebenfalls beantragte Interreg-Förderung des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 50 Prozent wird rückwirkend ausgezahlt.