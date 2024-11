ÖPNV im Kreis Lörrach: Mehr Busse und bessere Anbindung statt Einschnitte – das Landratsamt ordnet ein

Der Bürgermeister von Eimeldingen, Oliver Friebolin, will eigentlich mit einer Demo am Mittwoch den Interessen von Markgräfler Gemeinden Gehör gegen die geplante neue Linien-Konzeption des Landkreises verschaffen, die „mit gravierenden Einschnitten“ verbunden sei. Auch in Schallbach ist ein Sturm der Entrüstung losgetreten worden, Unterschriftenlisten inklusive. Ursache dafür ist, dass am 1. Oktober bei der Vorstellung für Gemeindevertreter lediglich ein Grobgerüst präsentiert wurde, um sie frühzeitig einzubinden, erklärte Kreis-Verkehrsfachbereichsleitern Doris Munzig am Freitagnachmittag in einem Pressegespräch. Der gesamte Schülerverkehr, der künftig auch von anderen Fahrgäste genutzt werden könne, sei noch gar nicht bei der Präsentation enthalten gewesen. In insgesamt elf Steckbriefen, die gerade erst fertiggestellt und nun den Kommunen übersendet werden sollen, werde nun vielmehr die Verbesserung deutlich.