ÖPNV im Landkreis Lörrach: Wie die Busse an Heiligabend fahren

Im Stadtverkehr Weil am Rhein und auf der durchgehenden Verbindung der Linien 6/16 zwischen Weil am Rhein und Lörrach verkehrt der letzte Bus um 17.36 Uhr ab Weil am Rhein Tullastraße nach Lörrach und Brombach sowie um 17.59 Uhr ab Brombach nach Weil am Rhein. Auf der Linie 12 verkehrt der letzte Bus um 18.01 Uhr ab Weil am Rhein Rathaus nach Haltingen und Ötlingen. Die Busse der Linie 55 fahren ohne Einschränkung nach Samstagsfahrplan.

Der Lörracher Stadtbusverkehr

Im Stadtverkehr Lörrach verkehrt auf der Linie 6 der letzte Bus um 17.28 Uhr ab Stetten Grenze nach Brombach und um 17.59 Uhr ab Brombach nach Stetten Grenze und Weil am Rhein Tullastraße. Auf der Linie 7 verkehrt der letzte Bus um 17.50 Uhr ab Karl-Herbster-Platz zum Salzert und um 17.13 Uhr vom Salzert zum Karl-Herbster-Platz. Auf den Linien 8 und 9 verkehren die Busse ohne Einschränkungen. Auf der durchgehenden Verbindung zwischen Weil am Rhein und Lörrach verkehrt auf der Linie 16 der letzte Bus um 17.20 Uhr ab Brombach über Tumringen nach Weil am Rhein und um 17.36 Uhr ab Weil Tullastraße nach Lörrach, Tumringen und Brombach. Auf der Linie 6 fährt der letzte Bus um 17.59 Uhr ab Brombach nach Weil am Rhein und um 17.06 Uhr ab Weil am Rhein Tullastraße nach Lörrach und Brombach.