ÖPNV in Grenzach-Wyhlen Keine Verlängerung nach Lörrach

Bessere Taktung

Peter Weber (Freie Wähler) sagte, dass mit besserer Taktung mehr Menschen das Angebot nutzten. Ab einem 20-Minuten-Takt sei eine Linie attraktiv. Das bestätigte Uwe Mühl: „Das gilt nicht nur in Grenzach-Wyhlen, das haben wir überall so festgestellt.“ Ulrike Ebi-Kuhn (CDU) hob den 38er-Bus als Leuchtturmprojekt der Gemeinde hervor und stellte die Frage, ob man den Rührberg gegen den Fallberg ausspielen wolle und schlug die Prüfung anderer Taktungen vor. Ausschlaggebend sei auch die andere Topographie des Rührbergs im Vergleich zum Fallberg. Marianne Müller (SPD) wollte den Diskussionsfokus ebenfalls auf der 7311-Linie sehen: „Wer nachts in Basel rumhängt, kann sich auch ein Taxi leisten - das müssen wir nicht alle bezahlen“ verweigerte sie einen Ausbau der 38er-Taktung in die Nachtstunden.