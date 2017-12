Österreich Bieterfrist für Fluggesellschaft Niki endet

Nachrichten-Ticker

03:06 Bieterfrist für Fluggesellschaft Niki endet

Berlin - Bei der Abwicklung der insolventen Air Berlin stehen heute weitere Schritte an. Zum einen endet am Mittag die Bieterfrist für die insolvente österreichische Fluggesellschaft Niki. Die Air-Berlin-Tochter sollte eigentlich von Lufthansa übernommen werden, der Konzern zog sein Angebot aber wegen Bedenken der EU-Wettbewerbsbehörde zurück. Zum anderen läuft die Prüffrist der EU-Kommission für den geplanten Verkauf einer weiteren Air-Berlin-Tochter ab, der Luftfahrtgesellschaft Walter. Auch sie soll an die Lufthansa gehen.

02:54 90-Jährige von Auto erfasst und tödlich verletzt

Rudolstadt - Eine Fußgängerin ist in Rudolstadt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die 90-Jährige wurde zunächst noch in das Universitätsklinikum Jena gebracht, starb aber wenig später an ihren schweren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Der 57-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

01:47 DGB-Chef ruft SPD zu Regierungskurs auf

Berlin - DGB-Chef Reiner Hoffmann hat die SPD zu einem klaren Bekenntnis zum Regieren aufgerufen. "Ich erwarte, dass die SPD klarmacht, wie sie dieses Land aus der Regierung heraus umgestalten und reformieren will", sagte Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die SPD trage vor allem Verantwortung für diejenigen, die sie am 24. September gewählt hätten. Ein "Weiter so" wie bisher könne es in einer neuen großen Koalition aber nicht geben. Eindringlich trat Hoffmann für die von der SPD geforderte Bürgerversicherung auch für bisher privat Krankenversicherte ein.

01:45 Siemens-Aufsichtsrat verteidigt Schließungen und Stellenabbau

München - Der Aufsichtsratschef von Siemens, Gerhard Cromme, hat die geplanten Werksschließungen und den Stellenabbau des Unternehmens verteidigt. Er sei "fest davon überzeugt", dass der Kurs von Vorstandschef Joe Kaeser richtig sei, sagte Cromme der "Süddeutschen Zeitung". Der Abbau von knapp 7000 Jobs in der Kraftwerkstechnik weltweit und die geplante Schließung von Standorten seien unausweichlich. "Die Nachfrage ist dramatisch eingebrochen und wird nicht wieder das alte Niveau erreichen", so Cromme.

01:06 Katalonien wählt neues Regionalparlament

Barcelona - Nach Monaten der Krise wählt die spanische Region Katalonien heute ein neues Regionalparlament. Mit Spannung wird erwartet, ob die separatistischen Parteien erneut eine mehrheitsfähige Koalition bilden können und ihre Unabhängigkeitsbestrebungen fortsetzen, oder ob die Wahl die Situation normalisiert. Umfragen zufolge könnte das Ergebnis sehr knapp sein. Rund 5,5 Millionen Katalanen sind zu den Urnen gerufen. Beobachter erwarten eine Wahlbeteiligung von über 80 Prozent.