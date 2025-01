Nachruf Max Schautzer ist tot - Größe im Show-TV über Jahrzehnte

Das Gesicht großer Samstagabendshows der 80er und 90er Jahre

Schautzer war in den 1970er Jahren in die Unterhaltung eingestiegen. Seit den 80er Jahren war er mit Top-Quoten und zur besten Sendezeit präsent. Erfolgreich waren Sendungen wie "Alles oder nichts", "Allein gegen alle", "Die goldene Eins" oder "Ein Platz an der Sonne". Er war das Gesicht großer Samstagabendshows in den 80er und 90er Jahren - dabei stets freundlich gegenüber seinen Gästen, ein ganz zuvorkommender Gentleman. Er kannte alle, die Rang und Namen hatten in der Branche, war eng mit Hans Rosenthal oder Chris Howland.