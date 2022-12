Österreich Salzburger Festspiele wollen offener und jünger werden

Marthaler inszeniert Verdis "Falstaff"

Im Opernprogramm ergründet Regisseur Krzysztof Warlikowski menschliche Abgründe in Verdis "Macbeth". Salzburgs Festivalstar Asmik Grigorian wird dabei ihr Rollendebüt als Lady Macbeth geben. Verdis "Falstaff" in einer Inszenierung von Christoph Marthaler und Anna Viebrock widmet sich hingegen dem Hedonismus und der Weltflucht. Und nüchtern statt komisch soll es im "Figaro" zugehen, wie Regisseur Martin Kušej am Freitag ankündigte. "Es sind Einzelkämpfer, die auf der Suche sind nach dem schnellen Kick, nach der schnellen Erotik", sagte er über die Protagonisten der Mozart-Oper.

"Figaro" wird von dem 38-jährigen Raphaël Pichon dirigiert, der als Spezialist für historische Aufführungspraxis gilt. Bei Bohuslav Martinus moderner Oper "Die Griechische Passion" steht der 37-jährige Maxime Pascal am Pult, der 2014 in Salzburg als bester Nachwuchsdirigent ausgezeichnet wurde. "Das ist für uns wichtig, diesen Generationswechsel vorzunehmen", sagte Hinterhäuser. "Die Festspiele müssen in gewisser Weise auch perspektivisch denken."

Das Festival hält aber auch an etablierten Dirigenten wie Teodor Currentzis fest. Der Künstler, der wegen seines Schweigens zum Ukraine-Krieg kritisiert worden war, tritt jedoch nicht mit seinem russischen Orchester MusicAeterna auf, sondern mit seinem neuen internationalen Ensemble Utopia.