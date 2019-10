Kitzbühel - Die österreichische Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts mit fünf Opfern in Kitzbühel. Nach Angaben der "Tiroler Tageszeitung" ereignete sich die Tat in der vergangenen Nacht in einem Einfamilienhaus. Es soll sich um eine Beziehungstat handeln. Der Täter stellte sich laut Zeitung am Morgen der Polizei. Weitere Informationen will die Polizei am Mittag mitteilen.