Ötlingen: Ein Jahr ganz im Zeichen des Malers

Am 21. September ist Zeichnen nach Motiven von Daur bei der Dorfstube angesagt. Unter Anleitung von Johannes Buchholz können die Teilnehmer selbst kreativ werden. Begleitend gibt es einen Vortrag über den Zeichner Hermann Daur.

Am 26. Oktober wird die Finissage der Sonderausstellung in der Dorfstube gefeiert, inklusiver angeheizter Schmiede.

Kranzniederlegung am Todestag

Begonnen hatte das Daur-Jahr mit der Kranzniederlegung am 100. Todestag des Künstlers (wir berichteten). Désirée Thudichum, Vorsitzende des Dorfstubenvereins, begrüßte eine große Zahl an Kennern, Freunden und Bewunderer von Daurs Kunst. Der Maler und Zeichner präge bis heute den Blick auf das Markgräflerland, meinte Weils OB Diana Stöcker. Er hielt Dörfer und Menschen des Markgräflerlands aber auch auf Postkarten fest, die dann in alle Welt gingen. Insofern sei Daur so etwas wie „der erste Tourismusmanager im Dreiländereck“ gewesen. In Ötlingen, sagte Ortsvorsteher Johannes Maier, führte Hermann-Daur kein entrücktes Künstlerleben, sondern stand mitten im Dorfleben. Er war begeisterter Sänger der „Eintracht“ und als Experte in Sachen Denkmalschutz gefragt. Auch Pfarrerin Bertina Müller richtete den Blick auf den Menschen Hermann Daur. Ihr war es gelungen, in Cuxhaven die Trauerrede des damaligen Ötlinger Pfarrers Bayer aufzuspüren, aus der eine große persönliche Wertschätzung und Wärme sprechen.

Die Kinder der Hermann-Daur-Schule sangen nicht nur alemannische Weisen, sondern berichteten auch von den Spuren Daurs im Ort. So tragen Schule, Brunnen, Straße und eine vom Schwarzwaldverein erbaute Aussichtshütte seinen Namen. Der Gesangverein „Eintracht“ erinnerte mit dem „Dörflein“ und den „Heimatglocken“ an seinen ehemaligen Mitsänger.