Ötlinger Ehrenamt: Wo Frauen sich kümmern und engagieren

Dort ließ die Vorsitzende Marianne Braun die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren. Die Vorstandsmitglieder gratulierten Menschen zwischen 75 und 90 Jahren persönlich zu ihren runden Geburtstagen und besuchten Kranke und Betragte, ganz zu schweigen bei der Hilfe und Unterstützung bei vielerlei Erledigungen.

Der Seniorenausflug, die Adventsfeier und der Dienstagstreff, jeweils von November bis April, sind fester Bestandteil der Sozial- und Seniorenarbeit im Dorf. Hinzu kommt ein regelmäßiger Mittagstisch für ältere Menschen mit jeweils rund 40 Teilnehmern, immer am dritten Mittwoch im Monat . Der diesjährige Seniorenausflug führt am Freitag, 13. Juni, nach Breisach zum Pilzhof Rein, hieß es. Außerdem werde der Frauenverein sich mit einem Kaffee- und Kuchenstand am „ArtDorf Ötlingen“ beteiligen.