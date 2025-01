Ötlinger Männerchor: Gute Stimmung bei der „Eintracht“

Auch im 182. Jahr seines Bestehens lebt der Gesangverein und ist eine feste Größe im Dorfleben. Zugleich kämen die Sänger im Alter von 62 bis 88 Jahre langsam in ein Alter, indem vieles nicht mehr machbar sei, wie zum Beispiel die Teilnahme am „Weinweg in Flammen“, betonte Kunzendorf.

Männerchor auf neuen Wegen

Daher muss der Chor neue Wege finden um sich zu präsentieren. Mit dem „Singen im Herbst“ wurde ein vergnügliches Fest geboren, das der Altersstruktur gerecht werde, und das ein voller Erfolg war. Diese Veranstaltung soll dieses Jahr wiederholt werden.