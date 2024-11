Offene Ateliers: Künstlern über die Schulter schauen

„Offene Ateliers“ locken am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ins Kesselhaus. Was gibt es zu sehen, wenn man hinter die geöffneten Türen schaut?

15 bis 16 Künstler öffnen ihre Ateliers. Man kann dort neue Arbeiten kennenlernen, die im vergangenen halben Jahr entstanden sind. Man kann aber auch sehen, wie die Künstler arbeiten. Manche von ihnen bieten auch besondere Aktivitäten an: So wird etwa Gabrielle Krueger in Atelier 1 wird zwischen 13 und 14.30 Uhr mit Teilnehmern aus ihrem Malkurs Stillleben malen. Die Fotografische Gesellschaft Dreiland in Atelier 5 zeigt eine kleine Ausstellung zum Thema „Kommunikation“ und verkauft zugunsten einer sozialen Einrichtung Bilder aus ihrem Lagerbestand. Elisa Rubio bietet im Atelier 11/1 einen Workshop zum Mitmachen an und Brunone Morandi zeigt in seinem Atelier 14 eine Video-Installation, jeweils um 12, 14 und 16 Uhr. Bei mir im Atelier 11 können Besucher zwischen 15 und 18 Uhr selbst einen Linoldruck machen und später mitnehmen.