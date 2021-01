Wer folgt Kramp-Karrenbauer? Frauen in der CDU für Laschet oder Röttgen als Parteichef

Ein Stimmungsbild in einer Schaltkonferenz des Bundesvorstands der Frauen Union am Donnerstag ergab dabei einen leichten Vorsprung für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet. Auch die frühere Vorsitzende der Frauen Union, Rita Süssmuth, legte sich in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur auf Laschet fest.

Neben Laschet und dem CDU-Außenpolitiker Röttgen bewirbt sich auch der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz für die Nachfolge der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Entscheidung soll am Freitag kommender Woche beim CDU-Bundesparteitag fallen. Eine Woche zuvor wollten sich an diesem Freitagabend die drei Kandidaten in einem Online-Forum Fragen von Mitgliedern der Partei stellen.