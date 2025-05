Offenes Atelier: Mit der Kamera und dem 3-D-Drucker

Der Abend gibt Einblicke in das künstlerische Schaffen beider Gastgeber, lädt zum Austausch ein und soll kreative Impulse setzen, schreiben die beiden Künstler.

Arbeiten, die vor kurzem entstanden

Niels Tofahrn wird Arbeiten zeigen, die in jüngster Zeit mit der Handy-Kamera und auch am 3-D-Drucker entstanden sind. Wie schon in seiner vorherigen Serie „All you can eat“ hat er in seinen neuen Fotoarbeiten unter dem Titel „Mein schöner Garten“ 3-D-Scans in seiner unmittelbaren Umgebung erstellt.