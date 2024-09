Oktoberfest in München: Wiesnwetter schwächelt: Es wird kühler und feuchter

"So gut wie heute wird es so schnell nicht mehr", sagte am Sonntag der DWD-Wetterberater Martin Schwienbacher. Das sei "nicht optimal" für die Veranstalter. "Aber sie haben ja bei der Eröffnung Glück gehabt."

Wärmer anziehen auf der Wiesn

Nach um die 23 Grad am Wochenende sackt die Temperatur unter die 20-Grad-Marke. Am Montagnachmittag steigt das Regen- und Gewitterrisiko. Dienstag sieht es feucht und noch kühler aus bei 17 Grad. Mittwoch kommt laut DWD nochmal ein Sonnen-Lichtblick.