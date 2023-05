Ol' Blue Eyes Denkmal, Plakette, Musical: 25. Todestag von Frank Sinatra

Mit Songs wie "New York, New York", "Fly Me To the Moon", "Strangers In The Night" und "My Way" war ihr Vater ab den 1930er Jahren zum Weltstar geworden. Insgesamt verkaufte "Ol' Blue Eyes" etwa 800 Millionen Tonträger und spielte in fast 60 Filmen mit. Mit dem Mikrofon in der Hand, das Kabel lässig hinter sich herziehend, schritt Sinatra leuchtende Bühnentreppen hinab, in der goldenen Zeit des Showbusiness war er "The Voice".