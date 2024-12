Olaf Scholz in der Ukraine: Koffer statt Ledertasche? Spekulationen über Kanzler-Gepäck

Des Rätsels Lösung: "Reiseutensilien, Wäsche und was man so braucht."

Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj folgte die Aufklärung. Eine Journalistin fragte Scholz, was denn in dem Koffer sei. "Wie genau wollen Sie es wissen?", fragt dieser zurück und sagte dann: "Im Wesentlichen handelt es sich um Reiseutensilien, Wäsche und was man so braucht."