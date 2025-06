Oldtimertreffen: Eine große Bandbreite an Modellen gezeigt

Ein Tischchen voller Nostalgie beim Goggomobil Baujahr 1967 Foto: Silke Hartenstein

„Es ist eine Superveranstaltung, sehr gut organisiert“, lobt Fricker. Aus der Umgebung, aus dem Bodenseeraum, dem Allgäu, Elsass und der Schweiz sind die Teilnehmer am Samstag angereist. Für sie gibt es eine Ausfahrt durch das Sundgau, ein Quiz samt folgender Pokalverleihung beim Sommerfest im Restaurant „Das Park“, eine Panoramafahrt am Sonntagmorgen und danach gut gefüllte Picknickkörbe. Ab Sonntagmittag werden die Oldtimer am Musikpavillon den Besuchern vorgestellt und sodann im Kurpark platziert. Der Erlös der Veranstaltung geht an den Verein Intensivkinder Heldenhaft, der die Pflegeeinrichtung für Kinder im Ort fördert.