"Ich freue mich, dass das jetzt wirklich vom Tisch und beendet ist. Und ich kann mich auf eine neue Medaille mit einer neuen Farbe freuen. Auch nach elf Jahren ist es richtig, dass ein anderer nachrückt, wenn jemand unfair spielt", sagte Erik Lesser der Deutschen Presse-Agentur.

Urteil rechtskräftig - IOC ist am Zug

Das deutsche Quartett rückt nachträglich vom Silber- auf den Goldrang, wenn das IOC - wie erwartet - die gewohnte Praxis anwendet. Silber geht dann an Österreich und Bronze an Norwegen. Lesser hatte wie seine Staffelkollegen seine Silbermedaille bereits vor geraumer Zeit an den Deutschen Olympischen Sportbund zurückgeschickt, wo sie verwahrt wird.