Olympia 2024: IOC-Boss Bach verteidigt Zulassung russischer Athleten

Eine mögliche Verlegung der Olympia-Wettbewerbe 2026 im Bob, Rodeln und Skeleton aus Italien nach Deutschland kommt nicht infrage, sollten russische Teilnehmer nicht einreisen dürfen. "So ist es", sagte Bach. Auf entsprechende Fragen habe er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im vorigen Jahr beim G20-Gipfel in Indonesien angesprochen. "Seitdem ist der Gesprächsfaden leider gerissen", sagte Bach. Trotz des derzeitigen Fehlens einer eigenen Bahn sollen die Wettbewerbe der Spiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo aber in Italien stattfinden, hatte Sportminister Andrea Abodi zuletzt unterstrichen.