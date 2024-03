Olympia: Bundestrainer Hrubesch mit Los für Fußballerinnen zufrieden

Der EM-Zweite Deutschland trifft in der Vorrundengruppe B auf Rekord-Sieger USA, den WM-Vierten Australien sowie den Sieger der afrikanischen Ausscheidung - also Sambia oder Marokko. "Das muss eine Gruppe sein, die auch machbar ist für uns", erklärte Hrubesch.

Auftaktgegner ist am 25. Juli der letzte WM-Co-Gastgeber Australien, anschließend folgt am 28. Juli das Duell mit dem viermaligen Olympiasieger USA. Beide Partien finden in Marseille statt. Bei Australien wisse man, was auf einen zukomme, sie spielten körperbetont, sagte Hrubesch. "Bei den USA wissen wir auch, was Sache ist", meinte er.