Clueso steuert mit der Single "Für immer jetzt", die am Freitag erscheint, den offiziellen Song des deutschen Olympia-Teams bei. In der deutschen Fanzone in Paris wird er am 27. Juli auch ein Livekonzert spielen.

Breaking ist der erste Tanzstil, der bei Olympischen Sommerspielen (26. Juli bis zum 11. August) ausgetragen wird und eng mit der Hip-Hop-Kultur verbunden. In Paris treten dabei Männer und Frauen in Einzelbattles gegeneinander an, allerdings ohne deutsche Beteiligung.