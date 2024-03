Olympia-Eröffnung: Aya Nakamura soll Edith Piaf singen - Attacken von Rechts

Die 28-jährige Sängerin, die in einem Pariser Vorort aufwuchs, ging in die Offensive. "Ihr könnt rassistisch sein, aber nicht taub", reagierte sie auf X, vormals Twitter. "Das ist es, was euch weh tut! Ich werde zum Staatsthema Nr. 1 in Debatten usw., aber was schulde ich euch wirklich? Überhaupt nichts." Ihren Fans dankte sie für deren Unterstützung.