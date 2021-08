Olympia Hinze und Friedrich ziehen ins Bahnsprint-Achtelfinale ein

Bis zum Olympia-Thron ist es für Hinze und Friedrich noch ein weiter Weg. Die ersten Runden verliefen aber reibungslos. "Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Es ist alles gut. Ich habe es verdaut", sagte Friedrich mit Blick auf das frühe Aus im Kampfsprint am Vortag und fügte hinzu: "Es hat mich nochmal mehr motiviert. Ich habe richtig Bock, morgen zu fahren. Jeder will die Medaille."

Vogel: Trainerbereich nicht optimal aufgestellt

Rekord-Weltmeisterin Kristina Vogel - in Rio 2016 noch Sprint-Olympiasiegerin - sieht die deutsche Mannschaft im Trainerbereich aber zu schwach aufgestellt. "Jedes Land da unten hat einen Bundestrainer für die Taktik, nur wir nicht. Das ist kein Vorwurf an Detlef Uibel", sagte Vogel der Deutschen Presse-Agentur. Bundestrainer Uibel, der auch für die Männer-Sprinter zuständig ist, könne das alleine gar nicht alles schaffen. "Du brauchst da einen Co-Trainer. Jemand der dafür da ist, Taktik zu machen."

Friedrich, die von Vogel bei der Bundespolizei trainiert wird, stimmte dem zu und merkte an: "Es ist auch schwierig, eine neue Stelle zu schaffen. Da kann ich als Sportlerin schlecht was zu sagen." Es sei im Keirin eine schlechte Taktik gewesen, von Anfang an, monierte Vogel. "Das ist schade, die Beine sind halt da. Ich hoffe, sie können das abschütteln", betonte die querschnittsgelähmte Rekord-Weltmeisterin, die bei Olympia für das ZDF kommentiert.

Dass Hinze beklagte, dass ihre Rivalinnen gegen sie gefahren seien, sieht die 30-Jährige als normal an. "Herzlich willkommen im Club der Weltmeister. Die letzten vier Jahre, als ich gefahren bin, war es genauso." Vogel, die Friedrich bei der Bundespolizei trainiert, bietet Hinze dabei gerne Unterstützung an, weiß aber auch: "Es ist schwierig für eine Ex-Weltmeisterin und eine neue Weltmeisterin eine Beziehung zueinander finden, ohne das es irgendwie belehrend oder von oben herab ist. Allmählich bekomme ich da zu Emma auch eine Beziehung."

