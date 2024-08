Olympia-Debütantin Kaufmann, die zuvor all ihre fünf Spiele in Paris gewonnen hatte, erwischte beim 0:3 im ersten Einzel gegen Lee Eunhye einen miserablen Start und fand auch danach nicht in ihren gewohnten Rhythmus. Die 18-Jährige hatte vor allem mit dem variantenreichen Aufschlag ihrer Gegnerin große Probleme. Shan zog zum Abschluss gegen Jeon Jihee mit 0:3 den Kürzeren.