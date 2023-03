Forderungen von Weikert

"Wir als Deutscher Olympischer Sportbund können uns die Teilnahme von russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern im Moment nicht vorstellen. Wenn das IOC anders entscheidet, was sich abzeichnet, dann müssen unserer Ansicht nach bestimmte Voraussetzungen für einen Start von Athleten aus diesen Ländern gelten. So sollten Angehörige des russischen Militärs nicht starten dürfen. Zudem müsste für die Athleten und Athletinnen, die antreten dürfen, eine völlige Neutralität gelten, also keine nationalen Symbole, Farben und keine Hymnen. Und es muss die Dopingfrage geklärt werden", forderte Weikert.