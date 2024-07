Olympia "Möchte Paris gewinnen": Tennisstar Zverev im Gold-Fieber

Paris - Der Ärger über die verlorene Fahnenträger-Wahl ist bei Alexander Zverev verraucht. "Es ist okay", sagte der Tennisstar nach einem Training im Stade Roland Garros achselzuckend. Der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag wollte Zverev wie das gesamte deutsche Tennisteam beiwohnen - wenn auch nicht in vorderster Reihe. Theoretisch gebe es noch eine zweite Chance, als Fahnenträger das Team D anzuführen: bei der Abschlusszeremonie am 11. August. Doch angesichts des straffen Zeitplans im Tennis-Zirkus plant Zverev keinen so langen Aufenthalt in Paris. Bis zum Finaltag am 4. August will er aber auf jeden Fall bleiben - und dann auch sein zweites Olympia-Gold holen.