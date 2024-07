Olympia Paris, Lille, Paris: Der Medaillenweg der Basketballer

Olympia-Gold - das ist es, was die Basketball-Weltmeister um den Point Guard der Brooklyn Nets antreibt. Nach Bronze bei der Heim-EM 2022 und dem sensationellen WM-Titel von Manila im vergangenen Jahr wollen Schröder und Co. ihren inzwischen bereits legendären Dreijahresplan mit dem Titel bei den Sommerspielen in Frankreich krönen.

Medaillenjagd beginnt mit Kurztrip

Danach geht Erfolgscoach Gordon Herbert zum FC Bayern, der eine oder andere Spieler nimmt sich vielleicht eine kleine Auszeit. Doch in Lille und Paris will das bislang beste deutsche Basketball-Team der Geschichte noch einmal zaubern und am 10. August im Gold-Glanz von Paris erstrahlen.