Olympia-Qualifikation Leverkusen und Luzern: Letzte Tokio-Chance für Röhler & Co.

Speerwerfer Johannes Vetter bestreitet sein Comeback nach überwundenen Adduktorenproblemen am Samstag in Kuortane/Finnland, und der Olympia-Favorit meldet fröhlich: "Die Batterien sind voll aufgeladen" - und: "Ich bin so hungrig, wieder einen Wettkampf zu bestreiten." Ansonsten hat der DLV vor dem Nominierungsschluss am Dienstag weiter jede Menge Problemfälle.

Die Veranstaltung #True Athletes Classics 2021 am Sonntag in Leverkusen und das internationale Meeting am Dienstag in Luzern sind die allerletzten Möglichkeiten für (Wackel)-Kandidaten, sich für die Sommerspiele zu qualifizieren. DLV-Bundestrainerin Annett Stein rechnet mit etwa 65 Tokio-Teilnehmern. Dabei könnten so einige prominente Namen fehlen, wenn der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) das endgültige Aufgebot bekanntgibt.