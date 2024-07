Olympia-Song Motivation durch Musik: Clueso und sein Olympia-Song

"Musik ist ein ständiger Begleiter von Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen. Musik verbindet, tröstet, motiviert und erzählt Geschichten – wie der Sport". So begründet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Entscheidung, erstmals einen Teamsong in Auftrag zu geben. Man wolle den Olympia-Teilnehmenden von Team Deutschland "einen musikalischen Begleiter für ihre ganz besondere Reise mit ins Gepäck geben, sodass sie immer an ihre Geschichten und Emotionen erinnert werden".

Der nur 140 Sekunden lange Track hat einen eingängigen Pop-Beat, Bläser, Chöre und einen simplen Refrain ("Und wir rennen an allen vorbei, keiner hätte auf uns gesetzt. Hauen ein Denkmal in die Zeit. Für immer jetzt"). Für einen Motivationssong müsse der Text auch nicht in die Tiefe gehen, findet Clueso. Seine ersten Versuche beim Songwriting seien zu verkopft gewesen. Er habe dann entschieden, sich dem Thema durch Gespräche mit den Sportstars zu nähern.