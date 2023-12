Olympische Spiele Basketball-Coach will Schröder als Fahnenträger - "Er muss"

Herbert kritisierte den Umstand, dass die Olympia-Vorrunde der Basketballer in Lille und nicht in Paris ausgetragen wird. "Dass wir nicht in Paris spielen, ist enttäuschend. Die französischen Spieler und der Verband haben sich dazu schon geäußert. Die sind alles andere als begeistert", sagte der Kanadier. Für das Jahr 2024 äußerte Herbert zwei Wünsche: Er möchte Bundeskanzler Olaf Scholz treffen und auf ein Coldplay-Konzert gehen. "Und einen Plan habe ich: Ich will im Frühjahr an der kanadischen Westküste Lachse angeln."