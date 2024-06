Olympische Spiele Corona bremst Mihambo aus - Olympia wohl ohne Klosterhalfen

"Vorhang" fällt am Wochenende

Bei den Titelkämpfen in Ungarn war der DLV von zahlreichen Verletzungen betroffen. In der Summe konnte das nicht kompensiert werden. In dieser Saison kam die Nationalmannschaft sehr gut durch den Winter. Jetzt hofft der Verband im Olympia-Countdown, von weiteren Rückschlägen verschont zu bleiben.

Die deutschen Meisterschaften in Niedersachsen sind die letzte Chance, sich für eine Olympia-Nominierung in Stellung zu bringen. Rund zwei Dutzend Sportlerinnen und Sportler um Mihambo haben sich über eine Direktnorm bereits einen Platz im Paris-Aufgebot gesichert. "Nach den deutschen Meisterschaften wird der Vorhang fallen", sagte Sportvorstand Jörg Bügner. Die Nominierung erfolgt am 5. Juli.