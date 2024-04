Olympische Spiele: Griechen übergeben olympisches Feuer an Paris

Die Veranstaltung fand im vollständig aus Marmor gebauten Panathinaiko-Stadion statt - dort, wo 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit ausgetragen worden waren. Die Nationalhymnen Frankreichs und Griechenlands sang vor rund 20.000 Zuschauern die berühmte griechische Sängerin Nana Mouskouri, das Event wurde live im Fernsehen übertragen.

"Unsere besten Wünsche für eine erfolgreiche Austragung der 33. Olympischen Spiele in Paris", sagte der Präsident des griechischen Olympischen Komitees, Spyros Kapralos, bei der Übergabe an den Präsidenten des französischen Organisationskomitees, Tony Estanguet. Die Ankunft des Feuers in Frankreich ist für den 8. Mai geplant. Die Olympischen Spiele von Paris finden vom 26. Juli bis 11. August statt.