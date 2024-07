Vier Fußballerinnen auf Abruf

Hrubesch hatte seinen Kader mit 23 Spielerinnen aus der EM-Qualifikation reduzieren müssen. Die langjährigen Stammkräfte Sara Däbritz von Olympique Lyon, die eine Knöchelverletzung auskurieren muss, und Lina Magull (Inter Mailand) fehlen gänzlich.

"Das Erlebnis Olympia ist großartig, sehr speziell und mit nichts zu vergleichen. Unser Ziel ist klar: Wir fahren nach Frankreich, nicht um nur teilzunehmen - wir wollen um die Medaillen spielen", sagte Hrubesch in einer DFB-Mitteilung. Sein Team trifft beim olympischen Turnier in der Vorrunde am 25. Juli auf Australien, am 28. Juli ebenfalls in Marseille auf Rekord-Weltmeister USA und am 31. Juli in Saint-Étienne auf Sambia.