Olympische Winterspiele Keine Chance für deutsche Biathletinnen im Verfolgungsrennen

Nach dem schlechtesten Sprint-Resultat der deutschen Frauen in der Olympia-Geschichte war die Ausgangsposition für die am besten platzierte Voigt und Herrmann von vorn herein ungünstig, die Rückstände betrugen bereits mindestens anderthalb Minuten. Und da die Favoritinnen trotz Schneefalls beim ersten Liegendschießen erst einmal alle fehlerfrei bleiben, verringerten sich die Chancen auf eine Aufholjagd noch weiter. Herrmann kam immerhin ebenfalls ohne Fehlschuss durch, Voigt hingegen musste ein Strafrunde absolvieren und fiel noch weiter zurück. Auch Preuß patzte sofort einmal, Herrmann zielte danach dann einmal daneben.

Röiseland weiterhin stark

Ganz vorn ließ sich Röiseland auch nach einem Fehlversuch beim ersten Stehendschießen das nächste Gold nicht mehr nehmen und untermauerte ihren Status als die klar Beste in der Verfolgung in diesem Winter. Die 31-Jährige folgt damit auf Laura Dahlmeier, die vor vier Jahren in Pyeongchang triumphiert hatte. Dahinter wurden die Karten neu gemischt - vor allem weil die Sprint-Zweite Elvira Öberg gleich drei Strafrunden drehen musste. Am Ende rettete sie aber ihr zweites Silber. Herrmann machte zunächst einen Sprung auf Rang zwölf. Zum Bronze-Rang fehlten indes aber immer noch 45 Sekunden, ehe ihr im letzten Stehendschießen noch einmal zwei Fehler passierten.