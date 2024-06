Olympisches Feuer: Deutsche und französische Schüler am Fackellauf

Verbundenheit mit Werten

„Dieser Fackellauf hat eine große symbolische Bedeutung. Mit dieser gemeinsamen Aktion feiern wir nicht nur die deutsch-französische Freundschaft, sondern auch unsere gemeinsame Verbundenheit mit den olympischen Werten“, wird er in der Mitteilung des DFJW zitiert.

Der deutsch-französische Sportsommer sei eine ideale Gelegenheit für das DFJW, den interkulturellen Austausch mit den Werten des Sports wie Teamwork, Inklusion, Ausdauer und Respekt zu bereichern und damit das deutsch-französische Verständnis zu fördern. Bei den Freiwilligenprogrammen können Jugendliche aktuell die Fußballeuropameisterschaft der Männer und in rund einem Monat die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Frankreich hautnah miterleben. Während die Freiwilligen aus Frankreich in den Stadien der zehn EM-Gastgeberstädte vor Ort sind, werden junge Freiwillige aus Deutschland Menschen aus aller Welt bei den Olympischen Spielen begrüßen. Zeitgleich organisieren die Deutsche Sportjugend, die Deutsche Olympische Akademie (DOA) und das Comité National Olympique et Sportif Français in Zusammenarbeit mit dem DFJW ein deutsch-französisches olympisches Jugendlager mit 100 jungen Menschen aus beiden Ländern.