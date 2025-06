Marktsegmente entwickeln sich verschieden

Bei Sendungen, die von Firmen an Verbraucher geschickt werden, also die klassische Bestellung bei einem Online-Händler, zog die Sendungsmenge im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent an. Auch die Menge von Paketen, die Verbraucher an Verbraucher geschickt haben, zog etwas an. Sendungen, die von Firmen an Firmen geschickt werden - etwa Ersatzteile oder Technik - sank um 1,6 Prozent. Letzteres lag an der schwächelnden Konjunktur. Man bleibe von der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Weltlage nicht verschont, resümiert der Verband BPEX.