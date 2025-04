Online-Dating-Burnout Der große Frust - warum Online-Dating krank machen kann

Oberflächlichkeit oder nur sexuelles Interesse empfanden 46 Prozent der Befragten - das betraf vor allem Frauen (61 Prozent). Unter den Männern waren es 35 Prozent.

44 Prozent der Nutzer hatten den Eindruck, Profile seien unehrlich oder geschönt, 32 Prozent fühlten sich eher wie eine Ware. Und jeder dritte Befragte (34 Prozent) fand beim Online-Dating schlicht niemanden, der - oder die - geeignet war.

Warnung vor zu hohen Erwartungen

Auch ein Problem: Die teils hohen eigenen Erwartungen, die Richtige oder den Richtigen zu finden. Fest steht: "Wer hier trotz hohem Invest an Freizeit, teils an Emotionen und auch Geld negative Erfahrungen macht, die mitunter am Selbstwert kratzen, kann einen Online-Dating-Burnout entwickeln", sagte Psychologin Isabelle Wenck.

Dies sei mit einem krankhaften Burnout etwa wegen hoher Arbeitsbelastung nicht zu vergleichen - "auch wenn Symptome wie Antriebslosigkeit oder emotionale Erschöpfung daran erinnern". Es handele sich um ein psychosomatisches Syndrom, das durch Frust und Stress beim Knüpfen digitaler Kontakte entstehen könne. Genaue Zahlen dazu lagen nicht vor.

Der erste Schritt sei, sich rechtzeitig zu fragen, ob die Partnersuche im Netz seelisch zu sehr belastet, riet Wenck. "Für den Fall ist es ratsam, Online-Zeiten und Kontakte zu reduzieren oder sogar erst einmal zu pausieren." Wer es dann erneut mit dem Online-Dating versuchen wolle, solle seine Erwartungen und Ziele nicht zu hoch schrauben. Sie mahnte "reale Interaktionen in der Freizeit" an: "Damit lassen sich Enttäuschungen beim Online-Dating besser abfedern."

Lieber im echten Leben jemanden kennenlernen

Doch auch wenn Online-Dating weit verbreitet ist, wünschen sich viele Menschen im Grunde doch eine etwas romantischere erste Begegnung: Nach einer früheren Umfrage des Branchenverbands Bitkom würden mehr als drei Viertel der Nutzerinnen und Nutzer von Online-Dating-Plattformen lieber im realen Leben jemanden kennenlernen.