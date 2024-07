Singapur - Der umstrittene asiatische Online-Händler Shein will in den kommenden fünf Jahren 250 Millionen Euro in der Europäischen Union und Großbritannien in eine "zukunftsfähige Modeindustrie" investieren. Das "Herzstück des Investitionsprogramms" ist nach Angaben des Unternehmens aus Singapur ein "Zirkularitätsfonds" (Kreislaufwirtschaftsfonds), für den Shein ein Startkapital von 200 Millionen Euro bereitstellt.