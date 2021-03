Online-Petition Rangnick zu Schalke? Fans begeistert, Aufsichtsrat im Streit

Rangnick dagegen soll nach übereinstimmenden Medienberichten bereit zu einer Rückkehr zu dem Verein sein, den er bereits in den Jahren 2004, 2005 und 2011 trainierte. Warum viele Anhänger ihn beinahe schon wie einen Erlöser herbeisehnen, liegt ebenfalls auf der Hand. Der 62-Jährige arbeitete zuletzt zwar für RB Leipzig und 1899 Hoffenheim und damit für zwei Gebilde, die emotional betrachtet den maximal denkbaren Kontrast zu einem Club wie Schalke 04 darstellen. Aber er machte das mit großem Erfolg, einem klaren Plan und einer aus aktueller Schalker Sicht sehr verlockenden Kompromisslosigkeit.

Aus seiner Zuneigung zu diesem Club hat Rangnick nie einen Hehl gemacht. Dass sich ein Mann, der gerade als neuer Bundestrainer gehandelt wird und vor einem Jahr beinahe beim AC Mailand gelandet wäre, offenbar vorstellen kann, mit den Schalkern in die zweite Liga zu gehen, wärmt die Fanseele selbstverständlich auch.

Nur einem kann die aktuelle Entwicklung nicht gefallen: dem neuen Schalker Trainer Dimitrios Grammozis. Am Samstag in Wolfsburg war er der einzige Verantwortungsträger des Clubs, der permanent auf den Namen Rangnick angesprochen wurde und den natürlich nicht kommentierte. Ob der frühere Bundesliga-Profi beim Tabellenletzten nur eine Übergangs- oder eine Zukunftslösung ist, steht vor dem Hintergrund einer möglichen Rangnick-Rückkehr mehr denn je in Frage.

Dazu musste Grammozis in seinem erst zweiten Spiel als Schalke-Trainer einen Auftritt mitansehen, der durch ein skurriles Eigentor von Shkodran Mustafi (31. Minute) zunächst in die falsche Richtung kippte und nach der Pause durch weitere Gegentore von Wout Weghorst (51.), Ridle Baku (58.), Josip Brekalo (64.) und Maximilian Philipp (79.) dramatisch den Bach runterging. "Man hat gemerkt, dass die vergangenen Monate Spuren in den Köpfen der Spieler hinterlassen haben", sagte der Coach.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-813554/4