Online-Verkostung Sogar Weinproben gehen jetzt auch digital

Winzer Michael Biewers aus Tawern-Fellerich an der Obermosel bietet verschiedene Sets zum Probieren an, die man bestellen kann. Auf Facebook kommentiert er dann bei einer digitalen Weinprobe die Tropfen in einem Livestream. "Wir haben eine gute Resonanz und sind fleißig am Paket packen", sagt er.

Auch Ernie Loosen vom Weingut Dr. Loosen in Bernkastel an der Mittelmosel kommt bei seinen Kunden zum Verkosten virtuell vorbei. "Wenn Sie eine Flasche Dr. Loosen-Riesling in Ihrem Keller oder Kühlschrank haben, senden Sie mir einfach eine persönliche Nachricht. Dann werde ich die gleiche Flasche öffnen und auf Instagram Live von diesem Wein erzählen", schreibt er in sozialen Netzwerken an Freunde und Kunden.

Die digitalen Angebote würden den Winzern helfen, Kontakt zu den Kunden aufrecht zu erhalten, sagt Schmitz vom Moselwein-Verein. Denn wegen der Corona-Krise wurden Weinmessen, Jahrgangspräsentationen und Frühlingsfeste seit Ende Februar reihenweise abgesagt. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sorgten auch bei Winzern für erhebliche Absatzprobleme, berichtet er.

Nach Angaben des Deutschen Weininstituts gibt es aber auch "zarte Anzeichen" dafür, dass im Einzelhandel derzeit eher mehr als weniger Wein gekauft wird. "Da sehen wir derzeit eher die Tendenz, noch mal eine Flasche mehr für Zuhause mitzunehmen", sagt der Sprecher. Wie sich das künftig auswirke, bleibe abzuwarten.