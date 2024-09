Onlinehandel Habeck will Temu und Shein schärfer kontrollieren

Die Chefin der Verbraucherzentralen, Ramona Pop, sagte: "Es ist richtig, die großen Online-Marktplätze stärker in die Pflicht zu nehmen." Verbraucher sollten besser vor Produkten geschützt werden, die etwa die EU-Regeln zu Produktsicherheit nicht einhalten. Temu und Shein müssten stärker in die Verantwortung genommen werden. "Händler sollten auch dort nichts verkaufen dürfen, was nicht den Vorgaben entspricht." Die EU sei gefordert, hier tätig zu werden.

Umfrage: 43 Prozent der Verbraucher kaufen bei Temu und Shein

Handelsexperte Carsten Kortum hält eine Abschaffung der Zollfreigrenze für richtig. Das Geschäftsmodell von Temu und Shein basiere auf Kostenvorteilen durch verkürzte Lieferketten, fehlenden Produkttests nach europäischem Standard und der Vermeidung von Einfuhrzöllen, sagte der Professor der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn. "Durch die notwendigen Preiserhöhungen, zu denen Temu und Shein gezwungen wären, würden eine Vielzahl von Artikeln für Kunden nicht mehr attraktiv sein."

Nicht wirkungsvoll seien Testkäufe, denn so würden nach wie vor große Mengen an Produkten ungeprüft nach Deutschland kommen. Sanktionen hätten wiederum nur eine Wirkung, wenn auch die Plattformen für Fehlverhalten haften und nicht nur der Verkäufer in China, so Kortum.

Dem Kölner Handelsforschungsinstituts IFH zufolge kaufen 43 Prozent der Verbraucher in Deutschland bei Marktplätzen wie Temu und Shein. Laut dem Branchenverband BEVH entfallen fünf Prozent der Bestellungen im deutschen Onlinehandel auf die beiden Anbieter. Diese hätten ihren Markteinteil binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Temu liegt bei der Zahl der Bestellungen demnach auf dem vierten Platz hinter Amazon, Ebay und Otto.