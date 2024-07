Openair in Schopfheim: Countdown für den Sommersound

Als „Business as usual – im positiven Sinne“, verschlagwortet ein aufgeräumter Festival-Chef Christoph Römmler das anstehende Sommersound beim obligatorischen Pressegespräch vor dem Startschuss: In der mittlerweile zehnten Auflage haben sich die Abläufe bestens eingespielt – sowohl bei der Sommersound-Crew der Konzertagentur Karoevent selbst als auch mit den Helfern vor Ort, namentlich der Stadtmusik, die auch in diesem Jahr die Gastro übernimmt. Jeder Handgriff sitzt, jeder kennt die zuständigen Ansprechpartner, Platz- und Sicherheitskonzept haben sich bewährt. Kurz: „Alles entspannt.“ Und, nicht ganz unwichtig angesichts des bisherigen (Nicht-)Sommers: „Wir bringen den Sommer mit“, so die augenzwinkernde Zusage Römmlers: Für die kommende Woche seien an die 30 Grad angesagt.