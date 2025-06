Festival in Schopfheim: Der Countdown für das Sommersound läuft

Schopfheimer Sommersound 2025

Das Programm

Den Auftakt macht am Mittwoch, 9. Juli, „SWR 1 Pop und Poesie

“. Das Konzept ist altbewährt: Berühmte Hits werden von der Band musikalisch arrangiert und von Schauspielern in deutscher Übersetzung inszeniert. Das Programm „The Power of Love“ indes ist brandneu und feiert auf dem Schopfheimer Marktplatz sogar seine Premiere. 1000 der maximal 1200 Sitzplätze sind über den Vorverkauf bereits besetzt. Feiern und sich feiern lassen heißt es am Donnerstag, 10. Juli, mit der Band Revolverheld

, die derzeit ihr 20-Jähriges begeht – „und zwei Stunden lang alle ihre Hits raushauen wird“, wie Römmler verspricht: „Gute Stimmung, große Party.“ 1600 Tickets sind im Vorverkauf schon weg, am Ende wird es auf etwa 1900 Besucher hinauslaufen, schätzt Römmler. Noch besser läuft der Vorverkauf für Culcha Candela

, die am Freitag, 11. Juli, „geile Partymucke“ über den Marktplatz schicken werden, wie der Festivalchef verspricht: 1800 Tickets sind bereits weg, die 2000er-Marke werden man auf jeden Fall knacken, ist Römmler sicher.Am Samstagabend wird die 13-köpfige Kombo Querbeat

den Marktplatz zwei Stunden mit „Future Brass Punk“ zum Beben bringen. Vorband sind die Wehrer „Brassbuebe“, die auch in früheren Jahren schon den Support am Brassabend gaben – und in diesem Jahr ein eigenes einstündiges Set abliefern werden. Der Vorverkauf für diesen Abend läuft vergleichsweise verhalten; 1000 Tickets sind aber auch hier schon unters Partyvolk gebracht. Dolce-Vita-Feeling und Italo-Schmelz schwappen am Sonntag, 13. Juli, mit Giovanni Zarella

übers Festivalgelände. Die etwa 1000 Sitzplätze sind bis auf eine Handvoll ausverkauft, und auch viele Stehplätze sind bereits weg.

Vorverkauf und Abendkasse

:

Wenngleich der Vorverkauf (www.sommersound-schopfheim.de) insgesamt gut läuft: Ausverkauft ist noch keine Veranstaltung. Daher wird es für alle noch Karten an der Abendkasse geben, verspricht der Festivalchef.

Einlass und Konzertbeginn:

Das Hauptprogramm beginnt jeweils ab 20/20.30 Uhr; Einlass ist ab 18.30. Die Support-Acts (Ausnahme: Pop und Poesie, Zarella), spielen ab etwa 19.30 Uhr auf.