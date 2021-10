Operndiva Starsopranistin Edita Gruberová gestorben

Von 1961 bis 1968 studierte die ehrgeizige junge Sängerin am Konservatorium in Bratislava und floh 1969 mit ihrer Mutter nach Wien. Danach ging es steil nach oben: 1970 sang sie erstmals an der Wiener Staatsoper in Mozarts "Zauberflöte" die Partie der Königin der Nacht. Ihr internationaler Durchbruch war 1976 die Rolle der Zerbinetta in "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss. Auch in New York, Paris, Mailand und vielen anderen Städten trat sie auf.