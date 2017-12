Operation ESC-Gewinner Salvador Sobral hat ein neues Herz bekommen

Nachrichten-Ticker

10:13 ESC-Gewinner Salvador Sobral hat ein neues Herz bekommen

Lissabon - Der schwer herzkranke portugiesische Gewinner des Eurovision Song Contest 2017, Salvador Sobral, hat ein Spenderorgan bekommen. Das neue Herz sei dem 27-Jährigen am Freitag transplantiert worden, nachdem er eineinhalb Jahre lang vergeblich auf einen passenden Spender gewartet habe, berichteten portugiesische Medien. Die Operation sei sehr gut verlaufen, zitierte die Zeitung "Público" den behandelnden Chirurgen. Sobral hatte den ESC in Kiew mit der Ballade "Amar Pelos Dois" gewonnen.

10:00 Chris Rea auf der Bühne zusammengebrochen

Oxford - Der britische Sänger Chris Rea ist bei einem Konzert zusammengebrochen. Der 66-Jährige sei bei einem Auftritt in der südenglischen Stadt Oxford während eines Songs mit seiner Gitarre in der Hand zu Boden gefallen, berichteten Augenzeugen der britischen Nachrichtenagentur PA. Das Konzert sei vorzeitig beendet worden. Eine Sprecherin der Rettungskräfte bestätigte demnach, dass ein Patient ins Krankenhaus gebracht worden sei. Sein Zustand sei "stabil". Erst im vergangenen Jahr hatte Rea einen Schlaganfall erlitten.

09:59 Zwei Tote und 26 Verletzte bei Busunfall auf den Philippinen

Manila (dpa) – Auf den Philippinen sind zwei Menschen bei einem Busunfall ums Leben gekommen. 26 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein mit jungen Sportlern besetzter Bus war am Samstagabend in einen wassergefüllten Graben gestürzt. Die Opfer befanden sich auf dem Weg zu einem Sportwettbewerb in Magsaysay etwa 255 Kilometer südlich von der Hauptstadt Manila. Nach Polizeiangaben versagten die Bremsen des Busses. Der Direktor der Schule und ein Sportlehrer starben.

09:41 Acht Tote nach Wohnhausbrand in Südchina

Peking - Bei einem Brand in Südchina sind acht Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, war das Feuer in einem Wohnviertel im Kreis Haifeng in der Provinz Guangdong ausgebrochen. Zur Ursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. In China kommt es immer wieder zu Bränden und Industrieunfällen, die auf Fahrlässigkeit und nicht eingehaltene Sicherheitsvorschriften zurückzuführen sind. Erst vor zwei Wochen waren bei einem Hochhausbrand zehn Menschen ums Leben gekommen.

09:40 Zwei Männer sterben nach Stromschlag am Bahnhof Wismar

Wismar - Zwei Männer sind am Bahnhof Wismar auf eine Lokomotive geklettert und offenbar nach einem Stromschlag gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass sie am frühen Morgen zu dicht an eine stromführende Oberleitung mit bis zu 15 000 Volt gekommen waren. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Männer feststellen. Das Alter der beiden war der Polizei am Morgen zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Hergang des Unfalls.