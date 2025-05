Zu der frühmorgendlichen Razzia mit mehreren hundert Beamten war es in 34 Objekten in Hessen in den Kreisen Waldeck-Frankenberg und Marburg-Biedenkopf sowie in Marburg und Hanau, in Thüringen im Wartburgkreis, in Niedersachsen in Holzminden und in Nordrhein-Westfalen in Hagen, Duisburg und im Sauerland gekommen. Zu den Orten der Razzia zählten Wohnungen und Geschäftsräume - und ein Bordell im Hochsauerlandkreis.

18 Beschuldigte

Die Polizeiaktion auch mit Spezialkräften und Zollfahndern richtete sich laut dem hessischen LKA gegen "zwei deutschlandweit agierende Tätergruppierungen aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität". Fünf der vorläufig festgenommenen Männer sollten dem Haftrichter mit Blick auf Untersuchungshaft vorgeführt werden. Insgesamt gibt es 18 Beschuldigte im Alter von 22 bis 62 Jahren.